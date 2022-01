Exames preventivos contribuem para manutenção da saúde e diagnóstico precoce de doenças

Uma pesquisa de 2019, encomendada pela SBPC/ML (Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial), mostrou que 72% dos pacientes com doenças crônicas só descobriram o problema após o aparecimento de sintomas. E o grande agravante desse cenário, de acordo com a entidade, é que esse número indica que os brasileiros realizam exames como forma de diagnóstico, não como prevenção.

O final do ano sempre traz consigo a famosa lista de promessas para o ano seguinte, com itens que normalmente envolvem se inscrever na academia para perder alguns quilos, beber menos, fazer atividade física… E, muitas vezes, as pessoas só tomam essa decisão de cuidar melhor da saúde depois que os problemas já apareceram, quando o ideal é que essas mudanças aconteçam antes, a partir das orientações feitas com base em um check-up, por exemplo.

O que é a medicina preventiva e por que ela é importante?







A medicina ocidental tem uma linha de estudo orientada muito mais em buscar a cura e o tratamento para doenças que já estão instaladas, enquanto a oriental procura justamente o oposto: cuidar do nosso corpo para evitar problemas de saúde.





A medicina preventiva é uma especialidade recente que tem focado nisso. Por meio de exames laboratoriais, por exemplo, os médicos conseguem descartar ou confirmar um diagnóstico, ajudando a definir o melhor tratamento quando ainda há grandes chances de cura – ou até mesmo indicando a necessidade de investigar mais a fundo.





Além disso, em casos específicos, exames preventivos são extremamente úteis para ajudar no tratamento de doenças mais graves, como câncer de mama e próstata, quando ainda estão em fases iniciais.





E a medicina preventiva não diz respeito apenas a exames. As próprias consultas de rotina com um clínico geral já fazem toda a diferença para quem quer manter a saúde em dia. O especialista pode orientar sobre como melhorar a alimentação sem fazer uma dieta restritiva, ajudar a entender qual é o tipo de atividade física ideal para cada pessoa e seu estilo de vida, explicar como melhorar o bem-estar mental, entre outras sugestões saudáveis e assertivas.





Ao realizar exames e consultas preventivas, você cuida do seu organismo e do seu bolso, já que os gastos com medicamentos, tratamentos e internações futuros também diminuem. Por isso, ao fazer sua lista de promessas para 2022, que tal incluir uma passada no médico para fazer um check-up? Com certeza, seu ano terminará muito melhor, em todos os aspectos.