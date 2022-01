Doenças reumatológicas na infância: o que são, como identificar e tratar

Causas







O reumatismo é um termo usado para caracterizar mais de 200 doenças que afetam articulações, músculos, ligamentos, tendões e esqueleto. As mais conhecidas são artrite reumatoide e artrose. No entanto, as doenças reumáticas podem acometer também órgãos internos, como coração e rins.

As causas do reumatismo estão relacionadas a fatores genéticos. No entanto, a artrite reumatoide pode ser causada por infecções virais e bacterianas, muito comuns em crianças, já que os vírus e as bactérias podem desencadear um desequilíbrio no sistema imunológico quando caem na corrente sanguínea.





Alguns fatores de risco também estão relacionados ao reumatismo, como o fato de haver parentes que apresentam a mesma doença, o hábito de fumar (ativo ou passivo) e exposição a poluentes tipo sílica. Vale destacar também que a doença afeta três vezes mais mulheres do que homens.