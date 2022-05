Com uma morte em Londrina, Paraná confirma 203 casos de Covid-19

Internações





No momento, 123 pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeito de Covid-19 estão internados, todos em leitos SUS (Sistema Único de Saúde). Desses, 57 estão em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 66 em enfermaria.





Com a diminuição na taxa de infecção por Covid-19 e, consequentemente, a redução no número de internamentos no Estado, houve uma reorganização nos leitos em janeiro. Os leitos que, anteriormente, eram exclusivos para casos da doença passaram a ser preferenciais, podendo receber também pacientes com outros agravos.





Com a nova sistemática, a partir de agora, a divulgação do número de internados pela Covid-19 será com base nos códigos da CID 10 (Classificação Internacional de Doenças), registrados no momento da reserva do leito, e não mais por leito ocupado.