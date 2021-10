Centro de Imunização da Zona Norte terá decoração para o Dia das Crianças em Londrina

Com temática trabalhada especialmente para celebrar as crianças, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Imunização (CCI) da Zona Norte, realiza uma ação na próxima terça-feira (12), quando será comemorado o Dia das Crianças. No local, durante os atendimentos de vacinação contra a Covid-19, que nesta data serão feitos das 8h às 18h, mediante agendamento prévio, haverá cenário com brinquedos, decoração, painel de fotos, enfeites e bexigas. Para animar o ambiente e trazer um clima mais agradável, os servidores estarão trajados com fantasias, serão tocadas músicas infantis e distribuídos balas e pirulitos para o público atendido e crianças.

Também terá visitas de personagens, princesas e super heróis, contando com apoio de um grupo de voluntários do doutorado e mestrado de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Brinquedos como amarelinhas, jogo da velha e outros estarão disponíveis no corredor de entrada do CCI Norte, e outras atrações são esculturas de balões e pinturas na pele.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, disse que o objetivo principal da iniciativa é humanizar este momento da vacinação que é tão esperado por todos os cidadãos. “Nossas equipes têm se destacado na criatividade para as vacinações temáticas. O Dia das Crianças, data especial, não podíamos deixar passar em branco. Houve uma organização para que tudo possa estar decorado para receber o público e seus familiares. O número de acompanhantes crianças tem crescido e este será um momento de muita alegria para celebrar, porque todos nós um dia fomos crianças”, afirmou.





De acordo com a coordenadora do CCI Norte, Erika Tudisco, a ação especial não será apenas voltada para as crianças, mas para pessoas de todas as idades, celebrando a vida e a vacinação contra a Covid-19. “Nossa ideia foi trabalhar o conceito ‘viva a criança que existe em você’, para que todo o público vacinado neste dia, incluindo as crianças que passarão pelo local, possa se animar com a homenagem ao Dia 12 de outubro. Queremos quebrar a rotina e fazer um dia de vacinação mais leve e animado”, ressaltou.

Tudisco lembrou que, no CCI Norte, outras ações temáticas já foram realizadas neste ano, como a festa junina, o tema dos Jogos Olímpicos, além de duas edições da Balada da Vacinação, que foram um sucesso e mobilizaram o público mais jovem. “Essas iniciativas são desenvolvidas para valorizar o avanço do processo de imunização, que é o que vai proporcionar o fim da pandemia”, finalizou.