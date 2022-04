Casos confirmados de Covid-19 caem 82% entre fevereiro e março no Paraná

Hoje, a média móvel de casos em sete dias é de 47,4%, segundo o Informe Epidemiológico da doença. A porcentagem é menor do que há 14 dias. A média de óbitos também apresentou um decréscimo no mesmo período, de 59,5%.

Se comparado a janeiro, mês com maior registro de casos positivos desde o ínicio da pandemia, os dados de casos e óbitos de março também são menores. A redução no número de diagnósticos positivos é de 88,2% e o de número de óbitos é 32,5%.

Leitos

Com a queda no número de infecções pela doença, os internamentos também têm reduzido consideravelmente no Estado. No início de fevereiro, o Paraná somava 673 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) preferenciais para atendimento Covid-19, com 474 pacientes internados; além de 1.319 enfermarias, com 780 internações. A taxa de ocupação era de 70% em UTI e 59% em enfermaria.





No começo de março, os números foram reduzidos pela metade. O Estado somava 736 leitos de UTI, com 342 pacientes; e 1.356 enfermarias, com 432 pessoas internadas. A taxa de ocupação fechou em 46% e 32% respectivamente.





Agora, em abril, os números são ainda menores. O Paraná conta com 513 leitos de UTI, com 157 pacientes internados; e 638 de enfermaria, com 111 internamentos. A taxa de ocupação é de 31% em UTI e 17% em enfermaria.