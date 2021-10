Cambé promove campanha de multivacinação neste sábado

A Prefeitura de Cambé realiza o Dia D da Multivacinação neste sábado (16). A ação faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação, que é realizada durante todo o mês de outubro, visando atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e de adolescentes de até 14 anos.Todas as vacinas do calendário nacional vão estar disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde da cidade das 8h às 16h30.

Simone Lopes, enfermeira responsável pelo Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde, destaca que a intenção da campanha de multivacinação é dar acesso às vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação das crianças e adolescentes. “Atualizar e aumentar a cobertura vacinal contribui para a diminuição da incidência e para o controle, eliminação e/ou erradicação das doenças imunopreveníveis”, ressalta. Segundo ela, vão estar disponíveis 15 tipos de vacinas, que protegem contra doenças como: hepatite (A e B); poliomielite (paralisia infantil); meningite; febre amarela; sarampo; rubéola; caxumba; varicela; tétano; difteria; coqueluche; e outras.

As vacinas vão ser aplicadas nas seguintes Unidades Básicas de Saúde: Ana Rosa; Cambé II; Cambé IV; Centro de Saúde; Cristal; Guarani; Novo Bandeirantes; Santo Amaro; São Paulo; e Silvino.





Lopes esclarece que as crianças e adolescentes devem ir acompanhados dos responsáveis e portando a carteirinha de vacinação, cartão do SUS e documentos pessoais. “Nós vamos analisar a carteirinha e ver se a criança precisa de alguma dose da vacina ou não, por isso é importante que todos os responsáveis levem essas crianças”, pontua. De acordo com a enfermeira, durante todo o mês de outubro as unidades vão aplicar essas vacinas. “Mas nós pedimos para que as pessoas priorizem este sábado, pois o atendimento vai ser exclusivo para isso”, convoca.

A vacinação é obrigatória no Brasil desde 1975 e também está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem não possui o ciclo vacinal completo, não pode se matricular em creches, escolas e outras instituições de ensino, fazer o alistamento militar ou receber benefícios do governo.