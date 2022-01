Arapongas inicia novo cronograma da 2ª dose da Janssen a partir deste sábado

Com a chegada de um novo lote de vacinas da Janssen, conforme as recomendações do Ministério da Saúde e da Sesa (secretaria de Estado de Saúde), Arapongas vai aplicar as segundas doses da vacina da Janssen.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Devido à quantidade de doses recebidas não ser suficientes para vacinar todos aqueles que tomaram a primeira dose de Janssen, esta imunização vai ocorrer de forma escalonada. Nesta etapa, serão contemplados os seguintes grupos:

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





- Todos aqueles acima de 40 anos que receberam a primeira dose de Janssen, independente do período.





- Todos abaixo de 40 anos que tomaram a primeira dose de Janssen até 13 de julho.





Haverá mudanças nos dias e horários da vacinação neste final de ano. Segue abaixo o cronograma com os respectivos locais:

Continua depois da publicidade