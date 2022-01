Arapongas está há 40 dias sem óbitos de Covid-19

Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) completou nesta sexta-feira (17) 40 dias sem óbitos em decorrência do novo coronavírus. A secretaria Municipal de Saúde informou que não houve registro de novo caso, nem de curados no município nesta data.

O total é de 23.503 confirmações, dos quais 575 vieram a óbito, 66 ainda estão com a doença e 22.862 estão curados (97,3%). Ao todo, já foram realizados 86.058 testes.



Entre os resultados dos testes públicos e privados realizados no município, foram divulgados 58 resultados negativos.



Quanto aos leitos hospitalares SUS (Sistema Único de Saúde) em Arapongas, a ocupação informada pelo hospital é de 6,6% dos 15 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e de 10% dos 10 leitos de enfermaria.

Nos leitos privados, o hospital não possui pacientes internados em leito de enfermaria e tem um internado em leito de UTI.



Dos pacientes residentes em Arapongas com Covid-19, há dois pacientes internados em leito de UTI e nenhum paciente em leito de enfermaria.



No que diz respeito aos leitos em Arapongas, houve redução dos leitos exclusivos para o novo coronavírus do hospital de referência pela Sesa (secretaria de Estado de Saúde), em 01/12/2021. O hospital conta, atualmente, com 15 leitos de UTI e 10 leitos de enfermaria.