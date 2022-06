Ministro da Saúde critica em Londrina uso obrigatório de máscaras para conter Covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou nesta sexta-feira (3), durante visita ao HCL (Hospital do Câncer de Londrina), governos estaduais e prefeituras que estão obrigando novamente o uso de máscaras contra a Covid-19. Em entrevista coletiva, ele classificou a medida como "inútil e uma bobagem sem precedentes".

"Tem gente que usa máscara com uma proteção maior, tem gente que passa o mês inteiro com uma máscara de pano. Qual é a efetividade disso? É zero. Como fiscalizamos isso? Quem fez festinha de Carnaval fora de época? Não foi o governo federal. Os casos aumentaram, mas os hospitais têm suportado a demanda", explicou.





Queiroga disse que é preciso saber conviver com a doença. "Precisamos de um SUS (Sistema Único de Saúde) mais forte. A obrigatoriedade da máscara não é algo novo. É uma política inútil que foi colocada em prática por muitos secretários que não conseguem resolver o problema e jogam a culpa no Ministério da Saúde", comentou.





Em Londrina, as máscaras somente são obrigatórias em estabelecimentos de saúde, como hospitais, farmácias e unidades básicas. Apesar do aumento de casos de Covid-19, o prefeito Marcelo Belinati (PP) voltou a recomendar o uso do acessório em locais fechados.

Já a Prefeitura de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) agiu diferente. O item voltou a ser obrigatório dentro das repartições públicas.





