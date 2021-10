Londrina está com 549 casos ativos de Covid-19 neste domingo

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina registrou neste domingo (10) mais 67 casos de Covid-19. Entretanto, com de costume os hospitais não informam as causas das mortes aos domingos hoje não foi registrado óbito. Já no acumulado são 2.192 vidas perdidas para a infecção na cidade e 84.630 casos, além de 81.889 curados. Ao

Estão no radar da pasta, 549 casos ativos, dentre eles 419 pessoas estão em isolamento domiciliar. Ao todo, 56 pacientes estão internados em leitos de UTI e 74 se recuperam nas enfermarias.

Dos 100 leitos de UTI Covid SUS, 66 estão ocupados (66% do total). Já a taxa de ocupação das enfermarias do SUS para a Covid estão com 40% de ocupação.