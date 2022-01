Exames para gripe explodem em laboratórios particulares

Laboratórios de diagnóstico, que no início da pandemia abriram nova frente de atendimento com testes para Covid-19, agora registram alta nos exames para influenza, diante do aumento brusco de casos de gripe nas últimas semanas, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Nas unidades do Fleury espalhadas pelo país, em dezembro, o número de exames cresceu 14 vezes em relação ao mês anterior -quase metade deles, positivos. Na comparação com o mesmo mês de 2020, o volume de testes é 45 vezes maior. A empresa não revela a quantidade de exames.

Já na rede da Dasa em São Paulo, houve aumento de 83% na demanda por exames na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram 11.877, cerca de 1.400 deles com diagnóstico para gripe.





Em São Paulo, as internações por Covid-19 e síndromes respiratórias, o que inclui a gripe, aumentaram 47% nos últimos sete dias, em relação aos sete dias anteriores. Já o Rio de Janeiro, que vive a epidemia desde o final de novembro, teve queda nos atendimentos pela doença, mas ainda com números altos -em UPAs do estado, foram registrados 4.094 casos na terceira semana deste mês, ante 167 em meados de novembro.