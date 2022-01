Brasil registra 67 mortos por Covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou 67 mortes por Covid-19 e 2.568 casos da doença, nesta segunda-feira (20). Com isso, o país chegou a 617.905 vidas perdidas e a 22.213.696 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.





Alguns estados permanecem com problemas de instabilidade de registros, devido ao ataque cibernético contra o sistema do Ministério da Saúde, que ocorreu na semana passada. Vinte e um apresentaram novos números sobre mortes e contaminados e 14 atualizaram os dados referentes à vacinação.





As médias móveis de mortes e casos permanecem em queda. A média de óbitos agora é de 132 por dia, queda de 30% em relação ao dado de duas semanas atrás. A média de infecções é de 3.497 por dia, queda de 61%.





A média de óbitos chegou ao 17º dia consecutivo abaixo de 200.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.





Os dados da vacinação contra a Covid-19 estão entre os afetados, em diversos estados, pelo ataque à página do ministério. De toda forma, as informações foram ao menos parcialmente atualizadas em 14 unidades da federação.





O Brasil registrou 666.174 doses de vacinas contra Covid-19, nesta segunda-feira. De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 55.176 primeiras doses, 217.360 segundas doses. Além disso, foram registradas 1.257 doses únicas e 392.381 doses de reforço.





Ao todo, 160.498.120 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil -137.030.338 delas já receberam a segunda dose do imunizante. Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 141.619.683 pessoas com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen.





Assim, o país já tem 75,24% da população com a 1ª dose e 66,39% dos brasileiros com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen. Considerando somente a população adulta, os valores são, respectivamente, de 99,02% e 87,37%.





Mesmo quem recebeu as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen deve manter cuidados básicos, como uso de máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.





A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.