Aumento de testes positivos de Covid preocupa superintendente do HU de Londrina

A positividade dos testes de Covid-19 feitos pelo HU (Hospital Universitário) de Londrina - que em alguns dias chegou a 0% - vem apresentando um leve crescimento.

Segundo a superintendente do HU de Londrina, Vivian Feijó, a situação deve servir de alerta.

"Todos os dias, o laboratório do HU me envia quantas amostras de testes PCR foram feitas e qual a taxa de positividade. No começou de dezembro chegamos até a 0% e, da metade do mês para cá, nós começamos a ter um discreto aumento da taxa de positividade", destacou a profissional.





Esses testes realizados pelo laboratório do HU representam a maior parte dos aplicados em Londrina e são do SUS (Sistema Único de Saúde) coletados em unidades básicas, unidades de pronto atendimento, Santa Casa de Londrina e de Cambé, na região Metropolitana, e Hospital Evangélico de Londrina, segundo Feijó.





No dia 23, a taxa chegou a 6,3%. "Por mais que seja discreto, a taxa de detecção tem aumentado", reforçou, lembrando que no auge da pandemia, em maio, o índice chegou a 49,4% dos testes realizados. "Fica o alerta na manutenção dos cuidados através das medidas não farmacológicas e um estímulo a vacinação cada vez maior."

A reportagem tentou contato com o secretário de Saúde de Londrina, Felippe Machado, para repercutir a questão das positivações, mas ele estava em viagem. Não houve resposta por mensagem também.







