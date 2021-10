Arapongas registra primeiro óbito por Covid deste mês

A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) informou neste domingo, (10), o registro de 24 novos casos e 73 curados de Covid-19, e uma morte registrada no município.



O município totaliza 22.868 casos e 568 óbitos e 496 casos ativos com a doença. Outros 21.804 já estão curados (95,3%). Ao todo, já foram realizados 81.319 testes.

A nova morte é de um paciente do sexo masculino de 65 anos com comorbidades.









Entre os 24 casos confirmados, 16 são do sexo feminino, com as respectivas idades: 1, 6, 14, 20, 23, 23, 26, 28, 28, 30, 30, 32, 33, 38, 43 e 46 anos.



Referente aos leitos privados, o Hospital não possui pacientes internados em leitos de UTI e de enfermaria.

O município possui 7 pacientes internados em leitos de UTI e 5 pacientes internados em leitos de enfermaria.