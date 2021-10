Arapongas aplica 3ª dose da vacina anticovid em idosos com 60 anos ou mais

A Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou na quarta-feira (13) as aplicações da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima dos 60 anos, que já completaram seis meses do recebimento da segunda dose (D2).

Desde setembro, o município já havia iniciado as aplicações da dose 3 nos idosos acima de 70 anos atendidos nas três ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos), e que já haviam completado mais de 6 meses do recebimento da 2ª dose. A mesma medida foi adotada também para os demais idosos – acima dos 70 anos e pessoas com 18 anos ou mais, com alto grau de imunossupressão.

LOCAIS – Estação Cultural Milene (FEIRA DA LUA). HORÁRIO – Das 13h às 19h





CISAM; apenas para o público feminino. HORÁRIO – Das 9h às 16h.

DOCUMENTAÇÃO – Levar a carteira de vacinação e documentos pessoais.