Adolescente é picado por escorpião em Rolândia

Um adolescente de 12 anos foi picado por um escorpião amarelo nesta terça-feira (1º) em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina). As circunstâncias em que o acidente aconteceu não foram esclarecidas. O escorpião é o animal peçonhento que mais mata no Brasil, segundo dados oficiais, mas seu veneno é mais letal para crianças pequenas e idosos.

Segundo informe da Secretaria Municipal de Saúde de Rolândia, o adolescente foi atendido no PA (Pronto Atendimento) da Vila Oliveira, mas, como o soro antiescorpiônico é um remédio caro e de baixa procura, o protocolo da Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) é disponibilizá-lo apenas em hospitais de referência regionais – no caso de Rolândia, seria o HU.

Ainda de acordo com as informações oficiais, o primeiro tratamento do adolescente no PA foi o sintomático, seguindo procedimentos orientados pelo protocolo do CIT (Centro de Informações Toxicológicas) do HU. Após observação clínica de seis horas e diante da melhora do estado de saúde do paciente, ele teve alta e foi para casa, sem ser encaminhado ao HU para tomar o soro.





Ele segue em sua residência, com acompanhamento dos pais.