Prefeitura 'bate o martelo' e carnaval em Londrina está cancelado

Os festejos do Carnaval de 2022 foram cancelados em Londrina devido à pandemia de Covid-19. A decisão anunciada na tarde desta quarta-feira (8) foi tomada pela Prefeitura em ação conjunta com representantes das secretarias municipais de Saúde e Cultura. A suspensão da folia faz parte das medidas de cautela que estão sendo adotadas após a chegada da variante Ômicron, recentemente descoberta na África. No entanto, o cancelamento pode ser revertido caso a cidade apresente um novo cenário até o mês de fevereiro do próximo ano, quando quase toda a população local já deve ter completado o ciclo vacinal.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





“Acho muito prematuro a gente falar muito antes o que vai acontecer. A princípio eu não vejo condições de fazer o Carnaval com milhares de pessoas nas ruas. Não seria o correto. Mas é claro, vamos dizer que a pandemia até lá tenha se solucionado. Então essa análise é sempre feita de forma mais próxima da data. Hoje eu não vejo condições de se realizar um evento como foi em 2019, quando tivemos cerca de 50 mil pessoas no Aterro do Lago Igapó, apesar de Londrina não ter a tradição do Carnaval”, afirmou o Belinati em entrevista coletiva realizada na terça-feira (7).

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Na tarde desta quarta-feira (8) o secretário municipal de Cultura Bernardo Pellegrini, confirmou o cancelamento do Carnaval de 2022 e disse que a decisão atende às orientações da Secretaria Municipal de Saúde. “A orientação é que a gente cancele o Carnaval, como Recife, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo e várias outras cidades que também cancelaram. Esse é um momento que precisamos estar em alerta, inclusive em relação a esse final de ano, evitando aglomerações, estimulando as pessoas a utilizar máscara e álcool e distanciamento para evitar propagação do vírus nesse momento em que parece que existem muitas possibilidades de ter um retrocesso”, destacou.





CONTINUE LENDO: Decisão pode ser revista se situação da pandemia estiver controlada no início de 2022