PM de Londrina vai acompanhar manifestações de 7 de setembro

Ao contrário da Polícia Militar de São Paulo, a PM do Paraná não divulgou o efetivo que será empregado para atuar durante as manifestações dessa terça-feira (7), feriado da Independência. O tenente-coronel Nelson Villa, responsável pelo comando do 5º Batalhão da PM em Londrina, disse que as manifestações estão asseguradas pela Constituição e informou que a corporação irá atuar para coibir atos de violência, caso seja necessário intervir.

"Iremos atuar da mesma forma que sempre atuamos em grandes ou nas menores manifestações: através da presença, da orientação, para assegurar o exercício dos direitos constitucionais da livre manifestação e ao mesmo tempo pronta para intervenção caso haja quebra da ordem", respondeu à FOLHA.





De acordo com o Villa, a PM em Londrina já fez coleta de dados das manifestação e todo o planejamento para acompanhar os atos do Dia da Independência. "Se forem ocorrer manifestações de esquerda ou de direita para a Polícia Militar pouco importa na medida que vamos encarar de maneira impessoal. Agora se foram realizados os dois, vamos cuidar para que um grupo não interfira no direito do outro."

