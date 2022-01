Rolândia recebe CastraPet no dia cinco de janeiro de 2022

No dia cinco de janeiro, Rolândia vai receber pela primeira vez o CastraPet Paraná (Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos). A cidade foi contemplada com 101 castrações, e os animais já foram selecionados. Os atendimentos serão feitos das 14h às 18h, no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim Nobre.

A seleção dos animais que vão passar pelo procedimento foi feita pelas entidades AMAR e Protetores Independentes, que atuam na causa animal do município. Os animais já foram cadastrados e receberam uma senha para o atendimento no dia.





Nesta primeira etapa, somente os animais já selecionados serão atendidos.





Após a castração, as famílias recebem gratuitamente a medicação pós-operatória e aplicação de microchip eletrônico de identificação animal, além de todas as orientações para cuidados pós-procedimento.

O CastraPet é promovido pela Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo) e tem apoio da prefeitura. Ele está inserido no contexto de Saúde Única, que relaciona a saúde ambiental, animal e humana.





Um dos seus objetivos é conscientizar a população sobre a importância da castração na saúde dos animais, na prevenção de abandono e quanto à importância da vacinação, vermifugação e visitas periódicas ao veterinário, bem como dicas de guarda responsável.