Pet deve ficar seguro e confortável em viagens; veja dicas para o transporte

Mas, antes de a família partir -com ou sem o animalzinho- é importante assegurar que o bichinho esteja com a caderneta de vacinação em dia. O comprovante pode ser solicitado no destino e em creches para os peludos.

Pets no carro

- Cinto de segurança: todos devem utilizar o equipamento, inclusive os pets. Há modelo específico oara eles, que funciona como um extensor, fixado no fecho do cinto do carro e ao peitoral do animal. Para os felinos, a caixa de transporte também precisa ficar presa no cinto de segurança;





- Pets no banco de trás: animais de estimação devem ficar sempre no banco traseiro, onde estará mais seguro, e não no chão –espaço para colocar os pés dos passageiros. Para deixar o pet mais tranquilo, o tutor pode colocar a caminha dele no banco. Caso o veículo tenha ar-condicionado, o ideal é deixar em temperatura neutra –nem quente nem fria;





- Sem orelhas ao vento: cachorros adoram ficar com a cabeça na janela. Mas tomar aquele ventinho não é conveniente porque pode provocar dor de ouvido, além de causar irritação nos olhos;





- Capas protetoras: além de não deixar o cãozinho escorregando no banco, protegem as portas do veículo. As capas protetoras, incluindo modelos impermeáveis, podem deixar a viagem mais confortável;





- Contra enjoo: alguns pets costumam enjoar durante viagens de carro e, por isso, o veterinário deve ser consultado antes do embarque. O especialista indicará a melhor forma de transporte e avaliará a necessidade de medicamento. Nenhum remédio deve ser oferecido ao animal sem a prescrição do veterinário.