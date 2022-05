Veja como escolher plano de saúde para pet

A prevenção de doenças em animais de estimação tem motivado, cada dia mais, a procura por planos de saúde especializados em pets. Com valores que variam entre R$ 14,99 e R$ 307,99, o serviço cobre vacinas, exames, consultas e cirurgias.

Mas como escolher plano de saúde para pet?









Diretor veterinário da Plamev Pet, plataforma de saúde para cães e gatos, Clímaco, diz que o tutor deve estar atento, além do preço, à cobertura incluída em cada modalidade e opção de rede credenciada. “Por ser um mercado em crescimento no Brasil, os responsáveis pelos pets também precisam observar o tempo de atuação da empresa e a reputação do serviço oferecido", explica.







Além do atendimento preventivo, o plano escolhido deve contemplar suporte para emergências, assegurando acesso ao tratamento ideal quando o animal mais precisa. “Com um bom preço, serviço de qualidade e cobertura de procedimentos, o pet já tem quase tudo, mas é preciso pensar em quais clínicas e hospitais atendem pelo plano”, argumenta Clímaco.





"Quando o pet fica doente, toda família sofre junto, com medo de perder seu bichinho. Com o reembolso o tutor tem a segurança de poder escolher a clínica de sua confiança e garantir o melhor atendimento para o animal de estimação", comenta Pedro Svacina, CEO da Plamev Pet.





O executivo também destaca que, além da tranquilidade, o plano de saúde para pet também ajuda a evitar gastos. Ele cita alguns exemplos, como os filhotes, que dependem de check-up e vacinas com mais regularidade.





"Algumas raças possuem predisposição à comorbidades genéticas ou histórico de doenças crônicas, o que exige maior atenção e, por vezes, mais gastos com consultas e exames, por isso quando o tutor soma o valor investido em procedimentos e compara com a mensalidade percebe que o plano de saúde pet é muito mais vantajoso", finaliza.