Unidade Móvel do Bem-Estar Animal de Maringá estará no jardim São Silvestre

A Unidade Móvel de Atendimento Médico Veterinário da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal da Prefeitura de Maringá (Noroeste) atenderá, do dia 29 de março a 2 de abril, no Centro Esportivo do Jardim São Silvestre. Durante a data, os técnicos realizarão procedimentos relacionados à causa animal e divulgarão os serviços que a secretaria oferta aos pets em geral.

Avaliações físicas de animais domésticos como cães e gatos, orientações e cadastramento sobre castrações, agendamento de transporte do “Castramóvel” e encaminhamento para as clínicas credenciadas, atendimento de denúncias, conscientização sobre posse responsável e maus-tratos, orientações sobre a legislação voltada à Causa Animal e campanhas de vacinação são algumas das atividades oferecidas.

O projeto Bem-Estar Animal nos Bairros contará com a colaboração de acadêmicos do curso de Medicina Veterinária das Universidades Uningá e Unicesumar. As ações são realizadas conforme as demandas existentes em cada bairro. O serviço ocorrerá entre as 11 e 17 horas e o atendimento será feito conforme a chegada do público.