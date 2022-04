Primeiros socorros: como agir para salvar seu pet

Você sabia que abril é considerado o mês de conscientização sobre a importância dos primeiros socorros? E como é possível adotar esses primeiros cuidados quando se trata de um animal que sofre algum tipo de acidente ou um mal súbito?

Quem responde é o médico-veterinário Thiago Kohler, do HVB (Hospital Veterinário Batel). Ele aponta que o objetivo dos primeiros socorros é preservar a vida do pet e diminuir danos causados pela lesão, até o cuidado por um especialista, no caso de acidentes.

Os acidentes que ocorrem com maior frequência estão associados a quedas, atropelamentos, brigas entre animais, intoxicação por plantas, medicamentos e alimentos e ingestão de corpo estranhos, como brinquedos, palitos de churrasco, barbantes, peças de roupas, entre outros.





De acordo com o veterinário, esses casos poderiam ser evitados com medidas simples. Telas nas janelas e sacadas evitam quedas, passear com o animal sempre na guia e evitar acesso à rua previnem atropelamentos e brigas com outros cães, respectivamente. “É importante também conhecer as plantas e alimentos que podem intoxicar os animais, evitando que os pets tenham acesso a eles”, alerta o profissional.