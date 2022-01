Cuidados com o transporte do pet durante a viagem de férias

O fim de ano chegou e, com ele, as viagens se tornam um grande atrativo. Segundo a Comac (Comissão de Animais de Companhia), mais de 37 milhões de domicílios no Brasil contam com algum pet, e é claro que grande parte dessas pessoas escolhe levar seu bichinho de estimação na viagem de fim de ano. Mas será que todos sabem como transportar corretamente seus animais?

A Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego) destaca que 80% dos que levam seus pets na viagem, acabam desrespeitando a lei e os transportando de maneira errada. Isso pode ser muito prejudicial para o animal em caso de acidente. A professora do curso de Medicina Veterinária da Unopar, Roberta Scomparin Nandi, explica que a anatomia dos animais de estimação é muito mais frágil que a humana e um simples acidente pode desencadear sérios problemas ou até mesmo leva o óbito do animal.

De acordo com a médica veterinária, não só os cuidados com as leis são necessários, mas também o preparo psicológico do animal. Portanto, antes de pegar a estrada, não basta apenas colocar o animal dentro do carro, se ele não está acostumado com aquela situação, aquele momento pode se tornar muito estressante. O correto é também prepará-lo.





“De início para um pet desacostumado é essencial adaptá-lo ao automóvel, para isso eu sugiro algumas atividades como o simples ato de fazê-lo entrar e sair várias vezes do carro, isso vai parecer uma brincadeira para ele e sempre você deverá recompensá-lo com um petisco.” Comenta a professora. O segundo passo é levar o cão para andar de carro por poucos minutos, já que é importante que o cachorro associe o fato de andar de carro com algo prazeroso.





A médica veterinária também da algumas outras dicas para que a viagem seja tranquila, como por exemplo, o jejum, com isso os enjoos podem ser evitados. Então a comida deve ser oferecida com três horas de antecedência da viagem e a água deve ser evitada de forma excessiva. Outro ponto destacado é a necessidade de paradas durante a viagem, assim o animal pode fazer suas necessidades e também se hidratar e comer em pouca quantidade caso o destino seja longe.

O tutor deve se atentar à temperatura do carro, o ar-condicionado aumenta o risco de problemas respiratórios em pets. E claro uma dica de ouro é sempre levar acessórios que o animalzinho goste e se sinta em casa. No caso das caixas de transportes, coloque o próprio cobertor do animal como forro para reforçar a ideia da casa.





E claro, não podemos deixar de destacar as leis de trânsito para que seu pet e sua CNH estejam sempre seguros. O seu animal deve estar no banco de trás, nunca no banco da frente ou na parte externa do veículo. Se determinado modelo de carro possui três cintos de segurança, esse é o limite de animais que você pode transportar sem arriscar a segurança de ninguém e por fim o pet deve utilizar cinto de segurança (específico para animais) ou a caixa de transporte durante todo o trajeto.