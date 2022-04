Macaco bugio ferido é resgatado e encaminhado para centro de atendimento à fauna silvestre

O IAT (Instituto Água e Terra) foi acionado para atender um macaco bugio encontrado machucado em Antonina, no Litoral do Paraná. A espécie está na lista daquelas ameaçadas de extinção. O IAT foi comunicado através do Escritório Regional do Litoral e contou com o apoio de veterinários voluntários do CEM (Centro de Estudos do Mar).

O macaco apresentava queimaduras nas patas dianteiras e fratura exposta na pata traseira, necessitando de atendimento emergencial e especializado. Após ser resgatado, foi encaminhado pelo Setor de Fauna para Clínica Veterinária Escola da Universidade Positivo, em Curitiba, onde passou por exame de sangue e radiografia.

O primata apresentava uma ferida em uma das mãos, além de uma fratura de membro pélvico (tíbia). “Foi necessário anestesiá-lo para segurança do animal e das pessoas envolvidas, e instaurado tratamento para dor”, disse André Saldanha, médico veterinário especializado em animais silvestres.







Na última terça-feira (5), o macaco foi transferido ao CAFS (Centro de Atendimento à Fauna Silvestre) de Guarapuava (Centro-Sul), onde passará por cirurgia de reparação da pata lesionada e reabilitação pós-operatório.