Festas de fim de ano: cuidado com o seu pet

Alguns alimentos são tóxicos e devem ser evitados, além de atenção redobrada para evitar que seu cão se machuque na hora dos fogos de artifício.

Fim de ano é sinônimo de alegria, união e celebração. E, claro, tudo isso inclui nossos pets. Mas você sabia que é preciso ter cuidado com algumas situações para não colocar eles em risco? Hábitos comuns para nós, podem causar muitos danos à saúde dos bichinhos, então é necessário estar atento.

É o caso da ceia de Natal. Alguns alimentos e temperos que comemos com frequência nesta época podem causar sérios problemas aos nossos amigos de quatro patas. É o caso de uvas e uvas passas, muito utilizadas em vários pratos, que podem gerar quadros de infecção e insuficiência renal, com diarreia, vômito e letargia.





Daniel Cooper, veterinário do plano My Pet, alerta para a cebola e os chocolates, que são muito utilizados pelos humanos e que podem gerar intoxicação nos pets. “Também é comum que alguns animais sejam mais intolerantes a alimentos com condimentos e alto teor de gordura, que podem desencadear distúrbios gastrointestinais mais severos, como a pancreatite, bem comum e recorrente nesta época do ano”, afirma.





Outra preocupação durante as festas de fim de ano são os fogos de artifício. Todos sabemos que eles podem assustar os bichinhos, devido à audição apurada deles. Para fazer com que eles sejam menos afetados, procure criar um ambiente tranquilo e confortável para o pet, onde ele se sinta seguro.

Não deixar o pet sozinho durante a queima de fogos também pode fazer a diferença. Não apenas para transmitir confiança para eles, mas também estar atento a possíveis fugas, machucados ou até mesmo convulsões que possam ser causadas pelo estresse do barulho.





Em casos mais graves, em que o cão ou gato não se adapta de forma alguma ao som alto, é indicado o uso de medicação para acalmá-lo durante os shows de fogos. Nestas situações é de extrema importância um acompanhamento especializado. Um médico veterinário será a melhor pessoa para avaliar e recomendar o uso de remédios.





Segundo Daniel, esta é a época do ano com mais ocorrências de animais que se machucam e/ou desencadeiam quadros psicológicos mais graves, como estresse, medo e ansiedade. “Da mesma forma, animais que tenham alguma doença de base crônica, como cardiopatas, pneumopatas e pacientes neurológicos, podem sofrer um desgaste emocional e agravar alguns sintomas", destaca.





O veterinário dá algumas dicas de como lidar com os pets na festa da virada de ano:





- Se possível, mantenha seu pet em um ambiente silencioso nos momentos dos fogos;





- Proteja o ambiente em que ele esteja retirando materiais ou estruturas que podem feri-lo;





- Deixe algum dispositivo sonoro ligado para desviar a atenção dos pets;





- Nunca desvie a atenção deles nestes momentos, pois a incidência de fugas e atropelamentos também são altos nesta época;





- Caso seu pet já tenha predisposição a comportamentos mais graves, procure um veterinário que irá analisar o caso e prescrever o controle da ansiedade de forma medicamentosa prevendo o bem-estar dele.