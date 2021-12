Dezembro verde: estudantes organizam feira de adoção de animais em Londrina

No dia 4 de dezembro, a partir das 9h, o Colégio Marista Londrina será a sede de uma feira de adoção de animais. A ideia partiu de alunos dos 2º e 3º anos do Ensino Fundamental que, na ocasião do Dezembro Verde — mês que alerta sobre o abandono e maus tratos aos animais — decidiram fazer a parte deles para combater esse problema social que se intensificou durante a pandemia.

Segundo estimativa da Ampara Animal, os índices de abandono cresceram 70% no ano de 2020. Em Londrina, a Sema (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) aponta que mais de 60 mil animais vivam nas ruas. “Os alunos decidiram pesquisar sobre o tema e se surpreenderam com os dados. Querem propor uma discussão sobre adoção responsável e contribuir com o bem-estar dos animais resgatados em Londrina”, conta a coordenadora do Ensino Fundamental Anos Iniciais do Colégio Marista Londrina, Gislaine Magnabosco.

A pesquisa foi realizada no desenvolvimento do Projeto de Intervenção Social das turmas dos 2º e 3º anos. Para atuar na sensibilização da população acerca dessa causa, os estudantes planejaram, além da feira de adoção, a entrega de balões verdes com uma tag explicativa e a arrecadação de tampinhas e lixo eletrônico, que serão vendidos para ajudar as ONGs de resgate e proteção animal na compra de ração.





Se você está pensando em comparecer à feira e adotar um companheiro, confira antes as dicas dos alunos para garantir que essa é uma boa escolha para você e para o animal.





1 - O espaço que você possui para abrigar o animal é suficiente para que ele viva com conforto?

2 - Você tem tempo para passear, brincar e se dedicar a ele?





3 - Se ele precisar de cuidados veterinários, você tem como arcar com os custos?





4 - Você tem com quem deixá-lo se precisar viajar?





5 - Alguns animais vivem por muitos anos. Você está preparado para ter o pet em sua vida por um período longo de tempo?





6 - Se você realmente não puder mais cuidar dele, não o abandone.





Serviço: Feira de adoção de animais





Local: Colégio Marista Londrina (Av. Maringá, 78 - Jardim dos Bancários, Londrina - PR)





Data: 4 de dezembro, sábado





Horário: das 9h às 12h