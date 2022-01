'Dezembro Verde' conscientiza sobre maus-tratos e abandono de animais em Londrina

A campanha "Dezembro Verde" ganha intensificação para chamar a atenção da população de Londrina sobre os maus-tratos e abandono de animais domésticos. A iniciativa é da Sema (Secretaria Municipal do Meio Ambiente).

Segundo a servidora da DBEA (Diretoria do Bem-Estar do Animal) , Daniele da Costa, nessa época do ano é quando ocorre um aumento no número de casos de abandono de animais.

Isso porque, na virada de um ano para o outro, às vezes, as famílias estão de mudança e não têm onde deixar o animal, o que acaba levando algumas a cometerem o crime de abandono do bicho.





“Com a proximidade das festas de fim de ano, infelizmente há o aumento do número de animais abandonados nas ruas e nas residências. Como a própria legislação prevê, é preciso a conscientização de que abandono de animais é crime, além de ser um ato cruel e de maus-tratos, que pode condenar o animal abandonado à morte”, disse Costa.





Vídeos: A pasta tem disponibilizado vídeos informativos nas suas redes sociais. Os interessados em assisti-los podem acessar a página da Sema no Instagram. As publicações trazem como protagonistas os cães e gatos vítimas de maus-tratos.

O objetivo, segundo a gerente de Proteção Animal da Sema, Karen Lumi Nakano da Luz, é estimular a guarda responsável e a prevenção ao abandono de animais, bem como a adoção dos mesmos.





“Atualmente, contamos com nove cães, sendo a maior parte de pequeno e médio porte e dois de grande porte. Além deles, há 32 gatos esperando um lar e muito amor”, disse a profissional.





Iluminação verde: Além disso, a Prefeitura também promove, por meio da Sercomtel Iluminação e da CTD (Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento), a iluminação esverdiada de monumentos e pontos turísticos da cidade.





Quem passar pela Cascata do Igapó, Barragem do Igapó, Praça da Garça e no Monumento à Bíblia poderá ver esses locais iluminados com a cor temática. Todos eles ficarão com essa coloração até o final de dezembro.





Canais de denúncia: É intensificada, inclusive, a divulgação dos canais de denúncia. Quem presenciar situação de maus-tratos ou abandono de animais pode denunciar através de um formulário on-line da DBEA ou telefonar para a Central 153 da Guarda Municipal. O número funciona 24h, todos os dias da semana.





Cartilha educativa: A Sema também disponibiliza uma Cartilha sobre Maus-tratos aos Animais.





Nela, os interessados encontram mais informações sobre o assunto como, por exemplo, o que é considerado crime e suas penas.





São considerados maus-tratos a violência física, o abandono em via pública, a manutenção do animal acorrentado, sem abrigo de sol e chuva, sem alimentação adequada ou em espaço sujo, assim como a negativa de assistência médica-veterinária ao bicho ferido.





A Prefeitura de Londrina segue o preconizado pela Lei Municipal nº 19.992/2019 e pela Lei Federal nº 14.064/2020, ambas voltadas ao combate dos crimes contra os animais. Esta última penaliza quem maltratar cães e gatos, com penas que variam de dois a cinco anos de prisão.