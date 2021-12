Cuidados com a alimentação do pet nas festas de fim de ano

O Natal e Ano Novo são épocas de reunir a família, celebrar e… comer! Assim, é preciso redobrar a atenção com os pets, já que as refeições típicas das festas de fim de ano podem fazer muito mal aos cães e gatos!

Nem todos os alimentos consumidos podem ser compartilhados com os amigos de quatro patas. “Alimentos que fazem a alegria dos humanos podem esconder diversos perigos para os animais. Uva, chocolate, alho e cebola são apenas alguns exemplos de ingredientes muito usados nos pratos típicos desta época do ano e que podem intoxicar cães e gatos. Sem falar nos exageros que comprometem o equilíbrio nutricional e causam mal-estar ao animal”, destaca o médico-veterinário Flavio Silva, mestre em nutrição de cães e gatos e supervisor de capacitação técnico-científica da PremieRpet®.

Por isso, é muito importante resistir aos olhares pidões, aos apelos insistentes e não partilhar as refeições e aperitivos com os pets. “O pet é membro da família e é natural que ele seja incluído nas festas. Porém, é necessário encontrar outros meios de inclusão, com brincadeiras e petiscos específicos para eles, como cookies e alimentos úmidos”, finaliza Silva.





Ele lembra ainda que os petiscos não devem ser oferecidos em excesso para não comprometer o equilíbrio nutricional nem interferir no apetite, fazendo com que o pet deixe de comer sua refeição habitual.





Como evitar intoxicação alimentar no pet nas festas de fim de ano

- Alimentos tóxicos: fique atento aos alimentos que fazem parte da ceia, mas são proibidos para cães e gatos, como a cebola, alho, chocolate, uva e macadâmia.







- Cuidados com as bebidas: não deixe copos de bebida alcoólica pela casa. Além de afetar o estômago, a bebida pode causar sérias complicações, como a intoxicação alcoólica.





- Atenção com o lixo: mantenha o lixo em locais apropriados e fora do alcance dos animais. Isso pode causar intoxicação alimentar e até mesmo ferimentos, dependendo do tipo de material que houver dentro do lixo.





- Enfeites natalinos: os enfeites espalhados pela casa também podem causar danos aos pets. Objetos em locais de fácil acesso, como na árvore de Natal, podem ser pegos pelo animal e até ingeridos, causando engasgamento ou algum problema mais sério.





Seguindo essas dicas, o melhor amigo poderá aproveitar as festas de fim de ano junto com a família, com saúde e sem sustos!