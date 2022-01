Como proteger seu pet do barulho dos fogos de artifício

O Ano Novo é data de comemoração e alegria, já virou tradição a queima de fogos nessa época. Para os seres humanos, pode ser lindo ver o céu se iluminando com diversas cores, mas para os pets, é outra história. Por ter a audição apurada, os cães sentem muito medo e ansiedade ao ouvir o barulho dos foguetes e por isso é importante ficar atento ao seu pet e tomar alguns cuidados.

Para ajudar nesses momentos, a médica veterinária Mariana Ferreira de Almeida, da Unopar, dá algumas dicas: “O ideal é manter o pet em um ambiente calmo dentro de casa com portas e janelas fechadas, isso ajuda a reduzir a abafar o som externo. Coloque sons relaxantes ou até mesmo ligue a televisão, pois isso irá auxiliar a abafar os barulhos causados pelos fogos”. É essencial que os donos estejam bem preparados, para conseguir dar o suporte necessário e manter a calma. Demonstrar ansiedade é prejudicial, pois isso pode influenciar crises de pânico nos animais.

A veterinária também ressalta que o medo dos fogos serve para todos os animais, de um modo geral. No entanto, os gatos conseguem disfarçar melhor, mas eles também se assustam e procuram abrigos para se esconder. “O som emitido pelas explosões assusta todos os pets e durante o susto eles acabam liberando uma quantidade considerável de catecolaminas, que produzem uma série de alterações fisiológicas, como o aumento da frequência cardíaca e respiratória dos pets. Em animais cardiopatas e com doenças pulmonares, pode levar a uma parada cardiorrespiratória”, alerta a especialista.

Existem algumas outras dicas para ajudar seu bichinho de estimação nessa hora conturbada. Como por exemplo, a utilização de florais ou fones de ouvido específicos para animais que são encontrados em clínicas veterinárias e pet shops. É importante sempre observar qual é o cômodo da casa mais silencioso e deixar o animal por lá, se possível fazer companhia a ele, já que nesses momentos eles não querem ficar sozinhos, afinal quem gostaria de estar em pânico e sem companhia alguma.

Também devemos lembrar o quanto é comum, animais fugindo de suas casas por conta do medo. Na hora do desespero eles não pensam direito e só querem fugir do barulho, então o lugar que ele ficará deve ser fechado e seguro. Se for um apartamento, as janelas e varandas devem ter telas de proteção para evitar acidentes, principalmente com gatos, que gostam de pular dos lugares. Seguindo essas dicas, com certeza seu animalzinho vai ficar muito mais tranquilo e assim todos ficam felizes e seguros para começar o ano bem!