Nova linha de ônibus vai ligar região oeste à Gleba Palhano sem passar pelo Centro de Londrina

Usuários do transporte coletivo poderão contar com uma alternativa de locomoção mais rápida e cômoda entre as regiões oeste e sul de Londrina. Na próxima segunda-feira (30), a partir das 6h, entrará em funcionamento a nova linha 804 – Terminal Oeste / Gleba Palhano.

Com percurso total de 21,7 km, a linha atenderá a áreas comerciais como os shoppings Com-Tour, Aurora e Catuaí, passando pelas avenidas Tiradentes, Maringá, Ayrton Senna, Madre Leônia Milito, rodovia Mábio Gonçalves Palhano, entre outras vias importantes.

Dentre os setores habitacionais de destaque, percorrerá o grupo de condomínios Residencial do Lago, na rua Jerusalém, e o Alto da Faria Lima, região que reúne vários prédios.





A 804 circulará de segunda a sexta-feira e terá partidas a cada 20 minutos, nos horários de pico da manhã e final tarde. No início do dia, os ônibus rodarão a partir do Terminal Oeste, das 6h às 9h20, retomando a operação das 16h20 às 18h40. No período do almoço, os coletivos sairão do local de integração às 11h26, 11h52, 12h20, 12h46, 13h12 e 13h40.





Na outra ponta do trajeto, as saídas ocorrerão via Estação Catuaí, localizada no shopping de mesmo nome, das 6h32 às 8h52 e das 15h32 às 19h12. No meio do dia, os horários de partida serão às 11h32, 11h58, 12h24, 12h52 e 13h18. Aos sábados, domingos e feriados os carros da linha não rodarão.

O diretor de Transportes da CMTU, Wilson de Jesus, explicou que a criação da 804 vem de encontro a uma demanda apontada pelo Plano de Mobilidade Urbana de Londrina (PLANMOB), apresentado pela Prefeitura em fevereiro passado.





O documento identificou interesse dos moradores da zona oeste nos deslocamentos para a região sul, especialmente a Gleba Palhano. “Trata-se de um grande polo gerador de tráfego, perímetro onde muita gente trabalha, estuda, busca serviços de educação, saúde e lazer”, pontuou Jesus.





O diretor lembrou que, com a nova linha, os passageiros não precisarão mais se dirigir ao Terminal Central para, então, tomar a 213 – Shopping Catuaí ou 229 – Gleba Palhano. “A viagem agora será direta, sem passar pelo Centro, com mais comodidade e rapidez”, afirmou.





Para divulgar a criação da 804, a CMTU afixou cartazes informativos nos terminais de integração, ônibus e pontos de embarque e desembarque. A expectativa da companhia é que a nova linha atenda, diariamente, cerca 900 usuários.





O início da operação será monitorado por agentes de transportes, além de fiscais das concessionárias TCGL e Londrisul. Os veículos serão acompanhados para verificação da necessidade de ajustes.





Pedidos de informação, queixas e sugestões dos passageiros poderão ser registrados pelo endereço de e-mail reclamacaotransportecmtu@gmail.com.