Torta sucrée de palmito

Massa

1- Junte a farinha de trigo, a manteiga, uma pitada de sal e os ovos. Passe um papel filme e deixe na geladeira por 10 minutos. Reserve;

Recheio

2- Frite a cebola no azeite até dourar, frite o alho-poró até dourar. Coloque os tomates e o palmito, refogue de 5 a 10 minutos;

3- No molho bechamel, derreta a manteiga na panela, cozinhe com farinha de trigo e, quando mudar a coloração, coloque leite e cozinhe bem até engrossar. Tempere com um pouco de sal e pimenta (não muito, pois o recheio já está bem temperado). Acrescente o molho no recheio, cozinhe por mais 3 minutos, acerte o sal, a pimenta e desligue o fogo. Finalize com o dill e o orégano picados. Deixe o recheio esfriar;

4- Abra a massa no tamanho da forma que escolher, coloque o recheio. Feche a tampa da torta. Pincele com gema e água. Coloque em forno preaquecido a 180°C. Quando colocar a torta, aumente para 220°C. Deixe no forno por 25 minutos. Quando estiver dourada, está pronta.