Torta manjar é sobremesa prática e saborosa para ocasiões especiais

1. Prepare a base: processe as tortinhas até obter uma farofa fina e coloque em uma tigela. Junte 2 colheres (sopa) de água e, com as mãos, misture para obter uma massa homogênea e úmida.

2. Acomode essa massa no fundo de uma forma redonda (21 cm de diâmetro), com fundo falso. Asse em forno médio (180 °C – 200 °C), preaquecido, por cerca de 15 minutos. Retire do forno e deixe esfriar.

3. Prepare o manjar: coloque no liquidificador o leite condensado, o leite, o creme de leite, o leite de coco e a gelatina hidratada com água. Bata até obter um creme homogêneo. Despeje sobre a massa e leve à geladeira para adquirir consistência por pelo menos 4 horas.

4. Decoração: desenforme a torta e acomode em toda a volta as tortinhas, apertando levemente contra o manjar. Cubra a superfície com o coco e sirva.