Torta fria de atum com batata palha fica pronta em 20 minutos

1 - Em um recipiente, misture a maionese, a cenoura, o atum escorrido, o milho e a azeitona picadinha. Mexa bem e reserve. Se quiser, acrescente cheiro verde picado.

2 - Cubra o fundo de uma assadeira para bolo inglês/pão de 20cm com a maionese, prepare uma camada com 2 fatias de pão de forma sem casca. Alterne pão com o recheio de maionese até acabar o pão. Finalize com maionese. Vire a torta em um prato grande e passe maionese por fora.

3 - Cubra com batata palha e sirva em seguida.