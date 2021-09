Torta de cebola é opção de lanche com o preparo rápido

Em uma tigela, misture a farinha, o fermento, o sal e a manteiga.

Acrescente a água aos poucos até obter uma massa homogênea. Cubra com filme plástico e deixe descansar por 30 minutos.

Neste tempo, para o recheio, refogue na manteiga, as cebolas, acrescente o sal, o creme de leite, misture bem e retire do fogo. Misture metade do parmesão ralado e espere esfriar.

Retire a massa da geladeira e em uma bancada enfarinhada, abra a massa.

Forre o fundo e as laterais de uma forma de aro removível de 22 cm de diâmetro. Fure a massa com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180°C por de 20 minutos.

Retire do forno, distribua o recheio sobre a massa, salpique com o restante do parmesão ralado e leve novamente ao forno por 15 minutos.

Retire do forno, espere 10 minutos e sirva.