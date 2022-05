Tilápia com pimenta calabresa para o almoço em família

1- Primeiramente, limpe bem os filés de tilápia;

2- Use um recipiente e adicione o suco dos limões, todos os temperos, sal e alho. Misture;

3- Insira os filés no recipiente para pegar bem o sabor da mistura. Pequenos furinhos com garfo ou faca no peixe facilitam a penetração do tempero. É importante deixar na geladeira marinando por 1 hora. Depois vire o peixe e deixe pelo mesmo período;

4- Conselho: cozinhe as batatas até ficar al dente. Antes de colocar o peixe para assar na forma, forre a forma com papel alumínio. A batata servirá como base para o peixe não pegar diretamente no papel alumínio. Espalhe azeite na forma antes de colocar a batata. Despeje o pimentão, cebola e tomate por cima do peixe. Aproveite o tempero que sobrou no recipiente e banhe o peixe;

5- A tilápia deve ser assada coberta por papel alumínio no forno a 180 C por cerca de 40 minutos. Depois, retire o papel alumínio e deixe assar por mais 25 minutos