Tagliarini à carbonara com camarão é sensacional!

1 - Corte o bacon em cubos e frite em uma frigideira média até ficar crocante. Separe a gordura e deixe o óleo à parte.

2 - Corte a cebola em pedaços pequenos e frite na frigideira com um pouco do óleo do bacon com manteiga e uma parte do bacon. Pique 4 dentes de alho e refogue também.

3 - Rale o queijo e misture as ervas.

4 - Use o restante da gordura do bacon para saltear o camarão com manteiga e vinho em outra frigideira.

5 - Junte a cebola com o bacon, retire a massa do fogo - depois de cozinhar al dente seguindo a embalagem - e misture tudo. Finalize com salsa.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Carbonara com espaguete tipo miojo

Macarrão a carbonara descomplicado

Aprenda a fazer um espaguete à carbonara ao estilo MasterChef