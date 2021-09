Spring fever: salada com flores comestíveis

Distribua as folhas de alface mimosa em pratos e reserve.

Em uma tigela, coloque o melão, a manga, o kiwi, a alface em tiras e a rúcula e misture delicadamente.

Para preparar o molho, dissolva em uma tigela pequena, o cubo de caldo de legumes em suco de limão, azeite e misture até ficar homogêneo.

Junte todos os preparos nos pratos com a alface, finalize com o molho e decore com as flores.