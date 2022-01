1 - Retire as 'tampas' do tomate, elimine a polpa, tempere com sal e acomode em uma forma.

2 - Refogue o alho, cebola, ervilha e o peru. Acrescente o panko para formar uma farofa.

3 - Recheie os tomates e polvilhe com queijo parmesão.

4 - Leve ao forno para gratinar e sirva em seguida.