1. Congele as rodelas de banana e os cubos de maçã.

2. No liquidificador, bata as frutas congeladas com o leite gelado, o iogurte, o açúcar e a aveia até formar um creme.

3. Distribua em copos, decore com rodelas de banana em temperatura ambiente e polvilhe um pouco de aveia para decorar.

4. Sirva em seguida.