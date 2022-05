Sanduíche de carne louca super prático

1- Aqueça uma panela de pressão com o azeite e doure a carne de todos os lados;

2- Adicione o restante dos ingredientes. Tampe e quando pegar pressão, cozinhe por 45 minutos, em fogo baixo;

3- Depois de sair a pressão abra e retire a carne. Se o molho ainda estiver muito líquido, deixe reduzir um pouco;

4- Desfie a carne e misture novamente com o molho;

5- Montagem do sanduíche: Corte os pães ao meio. Distribua a carne em uma das partes do pão. Cubra com cebola roxa fatiada e alface. Feche com a outra parte do pão e sirva.