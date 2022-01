Salpicão de repolho é ótimo para diferenciar o cardápio

1. Corte o repolho ao meio, e as metades em fatias finas. Transfira para um escorredor e lave bem sob água corrente. Coloque o escorredor sobre uma tigela, tempere o repolho com sal, açúcar e misture bem. Deixe descansar por 10 minutos enquanto separa o restante dos ingredientes – assim o repolho libera o excesso de água e fica mais macio.

2. Enquanto isso, separe os outros ingredientes. Descasque, passe a cenoura na parte grossa do ralador e transfira para uma tigela.

3. Passados os 10 minutos, pressione o repolho com as mãos para escorrer bem e junte à cenoura. Acrescente a maionese, o vinagre, as uvas-passas e misture bem. Prove e, se necessário, tempere com mais sal. Sirva a seguir.

Dica: Se preferir, prepare a salada com antecedência e mantenha na geladeira até a hora de servir.