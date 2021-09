Saiba como fazer uma típica moqueca de camarão

Amasse o alho com sal, pimenta-do-reino a gosto e o suco de limão.

Tempere o camarão e deixe pegar tempero por 30 minutos.

No fundo de um alguidar (prato fundo de barro) coloque duas rodelas grandes de cebola (que evita queimar o camarão), coloque os camarões que ficam macerando, os anéis de cebola, o pimentão e os tomates.

No centro, coloque as pimentas, espalhe o coentro por cima, regue com azeite doce e acrescente o sal.

Leve ao fogo tampando a panela, por uns 15 minutos.

Acrescente o leite de coco, o azeite doce e deixe até começar a ferver.

Sirva com arroz branco, farofa de dendê e molho com pimenta de cheiro.