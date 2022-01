Saiba como fazer onigiri: bolinho de arroz japonês

1. Comece lavando muito bem o arroz. Com a ajuda de uma peneira ou coador, enxágue o arroz com água por umas 3 ou 4 vezes, até o cereal ficar transparente e a água sair limpa.

2. Em seguida cozinhe o arroz numa panela com 500ml de água filtrada, o vinagre, o sal e açúcar. Quando a água ferver, deixe cozinhar por cerca de 15 minutos, com a panela semi tampada.

3. Desligue o fogo, mexa o arroz e reserve na panela destampada por 10 minutos, com o fogo desligado.

4. Com o arroz ainda morno, modele os bolinhos de arroz em formato de triângulo. Para isso pegue uma porção de arroz, modele em forma de bolinha e, depois, cuidadosamente vá moldando as laterais e achatando o centro até virar um triângulo. Se quiser, você pode abrir um furo no meio para colocar algum tipo de recheio.

5. Envolva os onigiris com alga nori (não precisa hidratar). Sirva em seguida ou reserve na geladeira em um recipiente fechado por até 3 dias.