Receita superfácil de panqueca de carne moída

1- Bater no liquidificador a mistura para panqueca com a água e os ovos, bater em velocidade alta por um minuto, para obter um creme liso e homogêneo;

2- Levar uma frigideira antiaderente pequena ao fogo médio, untar com azeite e colocar uma quantidade de massa que preencha o fundo, sem deixar uma camada muito espessa - cerca de 1/4 de xícara;

3- Com uma espátula de silicone, virar a panqueca e dourar o outro lado. Repetir até acabar a massa;

4- Para o recheio, dourar a carne num fio de azeite, temperar com sal e pimenta (opcional). Juntar as azeitonas e misturar o extrato de tomate. Refogar bem, para apurar os sabores;

5- Colocar duas a três colheradas de carne sobre cada massa de panqueca e enrolar, pressionando levemente a carne, para que as panquecas fiquem firmas. Colocar as panquecas lado a lado numa travessa refratária, com a parte aberta voltada para baixo;

6- regar com o molho de tomate quente e, se preferir, polvilhar o queijo parmesão.