Receita de ravióli de queijo com creme branco ao limone

1- Em uma panela derreta a margarina. Refogue a cebola e o alho;

2- Dissolva a farinha em uma xícara de leite;

3- Misture a farinha dissolvida ao refogado e cozinhe sem parar de mexer por 1 minuto. Adicione aos poucos o restante do leite e continue mexendo;

4- Tempere com o sal, a pimenta e a noz-moscada;

5- Quando engrossar, junte o creme de leite e o queijo parmesão. Misture bem e desligue o fogo;

6- Adicione as raspas de limão;

7- Cozinhe o ravióli de acordo com as instruções da embalagem e sirva com o molho.