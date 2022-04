Ratatouille: aprenda a fazer prato clássico da culinária francesa

1 - Fatie as berinjelas em rodelas de cerca de 2 cm. Deixe-as em uma peneira grande ou um escorredor de macarrão e adicione um pouco de sal sobre as rodelas. Isso vai ajudar a tirar um pouco do líquido.

2 - Corte a abobrinha, os pimentões, a cebola e os tomates em rodelas. Atenção - corte em rodelas apenas três tomates e uma cebola: o restante é para o próximo passo.

3 - Pique o alho bem pequeno, assim como os dois tomates restantes e a cebola.

4 - Para o molho: em uma panela, aqueça um pouco de azeite e frite a cebola cortadinha. Adicione o alho e deixe refogar.

5 - Coloque os tomates picados e refogue mais um pouco. Tempere com sal e pimenta a gosto.

6 - Junte um pouco de água até cobrir o refogado e deixe ferver. Finalize com as folhas de manjericão.

7 - Forre com o molho o fundo de uma travessa de tamanho pequeno – os legumes devem ficar apertadinhos mesmo.

8 - Lave as berinjelas em água corrente, retire o sal e seque-as com um papel toalha.

9 - Para montar: vá colocando os legumes de pé, intercalando-os: uma rodela de berinjela, uma de abobrinha, uma de tomate, uma de pimentão e uma de cebola. Repita até fechar todos os espaços da travessa para que tudo fique bem juntinho.

10 - Tempere os legumes com sal e pimenta moída na hora. Distribua alguns ramos de alecrim e regue com um fio de azeite.

11 - Tampe com papel alumínio, asse em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 20 minutos e sirva.

