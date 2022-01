Rabanada pode ser, sim, vegana e fit e posso provar

1 - Misture o leite com a canela e extrato de baunilha em uma tigela e molhe o pão

2 - Corte a banana ao meio no sentido do comprimento

3 - Coloque a manteiga em uma panela, derreta e disponha a banana e o pão para grelhar até dourar e vire

4 - Derreta o chocolate em uma tigela

5 - Sirva as bananas com a rabanada e sorvete e finalize com o chocolate por cima

6 - Açúcar e canela (para passar o pão) são opcionais: açúcar de coco, mascavo, ou até eritritol e xilitol





De acordo com a nutricionista Luna Azevedo, os ingredientes da receita trazem diversos benefícios. O chocolate 70% que, além de ser saboroso é rico em antioxidantes e melhora a sensação de bem-estar. Já a canela é uma especiaria que auxilia na regulação do nível de açúcar no sangue. A banana é considerada uma ótima fonte de energia, fibras, potássio, magnésio e vitamina B6 e assim como o chocolate 70% melhora o humor e auxilia no aumento da produção de serotonina.

Valores nutricionais

Com açúcar: 747 Kcal / 11g PTN / 91g CHO/ 25g LIP

Sem açúcar: 668 Kcal / 11g PTN / 71g CHO / 25g LIP

Calorias

Com açúcar: 747 Kcal

Sem açúcar: 668 Kcal