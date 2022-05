Que tal preparar uma queijadinha de colher?

1-Preaqueça o forno a 200°C. Aqueça aproximadamente 1 litro de água em fogo alto, para utilizar no banho-maria;

2- Em um recipiente pequeno, separe as gemas das claras. Transfira as gemas para um refratário maior;

3- Com o auxílio de uma espátula de silicone, acrescente o leite condensado, junto as gemas, e mexa bem. Adicione o queijo ralado e o coco, misture bem para incorporar. Transfira a mistura para um refratário que caiba ao menos 1 litro de líquido;

4- Coloque o refratário com a queijadinha dentro de uma assadeira. Preencha o fundo da assadeira com água quente. Leve ao forno preaquecido. Deixe assar por, aproximadamente 20 minutos, ou até que a queijadinha esteja cremosa no centro e dourada na superfície;

5- Sirva morna ou em temperatura ambiente.

Dica: se armazenada em geladeira, as claras podem durar até dois dias, assim sendo possível utilizá-las posteriormente para a preparação de outras receitas.