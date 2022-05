Pizza de brigadeiro com morango é tudo de bom

Massa

1- Em um recipiente, coloque a farinha, o açúcar, o fermento e misture bem;

2- Incorpore a água aos poucos e, na metade da introdução da água, acrescente o sal, o óleo e a manteiga. Adicione mais água até dar o ponto;

3- Na bancada, sove a massa até ficar lisa e homogênea. Em seguida, deixe a massa descansar sobre a massa enfarinhada, coberta com filme plástico, até que dobre de volume;

4- Faça bolinhas de massa (40 g), coloque em uma assadeira untada com óleo e deixe fermentar por 30 minutos;

5- Abra as bolinhas de massa com as mãos e leve ao forno preaquecido a 250°C por aproximadamente 12 minutos;

Recheio

6- Com a massa já assada, adicione brigadeiro e por cima, coloque os morangos